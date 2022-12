Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan to od lat jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Zakochani zarówno na czerwonym dywanie, jak w mediach społecznościowych nie szczędzą sobie czułości, podkreślając, że to rodzina jest dla nic najważniejsza. Niestety, najnowsze rodzinne zdjęcie na instagramowym koncie sportowca wywołało w sieci prawdziwą burzę, a fani oskarżyli go o złe traktowanie synów gwiazdy TVN z jej poprzedniego małżeństwa. Co się stało? Rodzinne zdjęcie Małgorzaty i Radosława Majdanów wywołało burzę w sieci Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan należą do tych gwiazd, które chętnie dzielą się w sieci swoją prywatnością. I choć para długo ukrywała swój związek , to od czasu ogłoszenia swojej zażyłości coraz śmielej publikowali w mediach społecznościowych wspólne fotografie, dzieląc się swoim szczęściem. To na naszych oczach para wzięła wystawny ślub , a także długo starała się o dziecko. Po wielu nieudanych próbach in vitro, a nawet poronieniu bliźniaczej ciąży w 11 tygodniu , małżonkowie wreszcie przywitali na świecie upragnionego synka. Henio przyszedł na świat 10 czerwca 2020 roku i od razu stał się ulubieńcem internautów. Mogliśmy śledzić jego pierwsze kroki , pierwsze zagraniczne wakacje, pionierską wyprawę kamperem do Szwecji, a teraz jesteśmy świadkami jego drugiej bożonarodzeniowej sesji zdjęciowej, którą pochwalił się na Instagramie jego dumny tata. Radosław Majdan opublikował w mediach społecznościowych urocze zdjęcie z ukochaną żoną i synkiem. I choć pod fotografią natychmiastowo pojawiło się wiele komplementów, to nie zabrakło też ostrych słów krytyki. Co tak rozwścieczyło internautów? - Nasz kochany, śliczny przystojniak😍🤩😘❤️ - podpisał zdjęcie Radosław Majdan. ...