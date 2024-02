Małgorzata Foremniak jest świetną aktorką, ale również tancerką. Kilka lat temu wzięła nawet udział w tanecznym formacie "Taniec z Gwiazdami", w którym dotarła do finału. Foremniak już nieraz udowodniła, że ma poczucie rytmu i świetnie sobie radzi na parkiecie. Tym razem pokazała swoje umiejętności taneczne podczas jednego z eventów. W pewnym momencie gwiazda jednak potrzebowała pomocy. Wszystko przez uszkodzone obuwie taneczne!

Małgorzata Foremniak wywija na parkiecie

Małgorzata Foremniak niedawno gościła w Fabryce Norblina na pokazie diamentowej biżuterii, po którym odbyło się afterparty. Aktorka od razu ruszyła na parkiet i mimo że na event zabrała swojego partnera, postanowiła bawić się także wśród innych osób. Nagle jednak stało się coś, co pokrzyżowało jej taneczne plany. Mianowicie gwieździe zepsuło się zapięcie od buta, co uniemożliwiło jej dalszą przygodę na parkiecie. Aktorka jednak mogła liczyć na natychmiastową pomoc mężczyzn, wśród nich oczywiście znalazł się jej ukochany i wspólnie próbowali naprawić rzemyk od sandałków.

To nieczęsty widok, że Foremniak pojawia się publicznie ze swoim obecnym partnerem. Spowodowane jest to zapewne tym, że Paweł Jodłowski na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii i para żyje ze sobą na odległość. Poza tym cenią sobie czas spędzony tylko we dwoje, z dala od blasków fleszy.

Zobaczcie, jak prezentowała się Małgorzata Foremniak podczas eventu.

