Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie topless z Tajlandii! Gwiazda wraz z Radosławem Majdanem i synami postanowiła wyjechać w podróż do Azji. Prowadząca "Projekt Lady" bardzo chce pokazać dzieciom to, co sama miała okazję zobaczyć.

Oczywiście oprócz zwiedzania Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan również odpoczywają. Przy swoim hotelu mają również basen, z którego regularnie korzystają. To właśnie tam gwiazda kąpie się topless! Radek to prawdziwy szczęściarz, bo Rozenek ma świetne ciało. Co ciekawe autorami seksownego zdjęcia są synowie gwiazdy, Staś i Tadzio. Zobaczcie tę gorącą fotkę na kolejnej stronie.

