Małgorzata Rozenek bardzo szczerze opowiedziała o uczestniczkach programu "Projekt Lady". Gwiazda w show stara się wpoić dziewczynom biorącym udział w programie zasady dobrego wychowania i oduczyć je pewnych rzeczy, które negatywnie wpływają na ich wizerunek. W rozmowie z Party.pl Małgorzata Rozenek przyznała, że to jakie one są w chwili przyjścia do programu w dużej mierze nie jest ich winą, a otoczenia, w którym się wychowywały.

Każda z nich jest osobnym światem, jest nieprawdopodobną osobowością. Każda z nich zmaga się z jakimiś przeciwnościami w swoim życiu. Ja powiem szczerze. Jestem mamą i jak patrzę na to, jak ważni są w życiu rodzice albo środowisko to to jest program, który nasuwa refleksje. Ja od razu zaczęłam doceniać bardziej moich rodziców, o czym im powiedziałam. Zaczęłam bardziej zwracać uwagę na to, jaką jestem mamą, bo mam wrażenie, że 90% problemów tych dziewczyn nie jest w nich. To wszystko jest wina tego, co działo się wokół nich, gdy były małe.

A jakie są uczestniczki programu Małgorzaty Rozenek - "Projekt Lady"? Posłuchajcie!

