Małgorzata Rozenek-Majdan przed kamerą Party.pl opowiedziała o ostatnich wydarzeniach w jej życiu! Kilka dni temu gwiazda została okradziona z telefonu, a w mediach pojawiła się informacja, że jest ona szantażowana. Z nowych informacji wynika, że to bliska dla Małgorzaty Rozenek-Majdan osoba ukradła jej telefon i że do szantażu wykorzystuje prywatne zdjęcia i zawartość komórki gwiazdy. Co o tej sprawie powiedziała nam przed kamerą Małgorzata Rozenek-Majdan?

Reklama

Nie lubię się skupiać na negatywnych rzeczach i staram się o nich nie myśleć. To nie jest tak, że moje życie jest wolne od zawodów czy wolne od przykrych doświadczeń. Jeśli dotyczą relacji osobistych tym bardziej są bolesne. Trzeba działać, ale nie trzeba tego rozpamiętywać.

Liczymy na to, że w życiu Małgorzaty Rozenek-Majdan wszystko się ułoży!

Zobacz: Małgorzata Rozenek-Majdan ostrzega swoją szantażystkę! Skieruje sprawę do sądu?​

Małgorzata Rozenek-Majdan jest szantażowana?

Zobacz także

Reklama