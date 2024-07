Małgorzata Rozenek została okradziona! Jak donosi "Fakt" skradziono telefon Rozenek i skopiowano całą zawartość. Ponadto, złodziej szantażuje gwiazdę TVN! O co chodzi?

Jeśli gwiazda nie spełni żądań szantażystki, zacznie ona wyciągać zawartość telefonu na światło dzienne.

To sprawa osobista. Ta osoba chciałaby, by Gosia zaszyła się w domu i zniknęła z show-biznesu. Szantażystce przeszkadza, że jest szczęśliwa z Radkiem i że odnosi sukcesy. Jest gotów opublikować zdjęcia, by zaszkodzić jej wizerunkowi, ośmieszyć ją, męża, a nawet jej dwóch synów – czytamy w "fakcie".