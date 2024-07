Małgorzata Rozenek była pierwszym gościem w nowym sezonie "W roli głównej". Program prowadzi niezwykle opanowana Magda Mołek, która próbowała podpytać gwiazdę o delikatne kwestie. Padło nawet pytanie o wiek. Zobacz: Mołek przyparła Rozenek do muru. Zapytała wprost o wiek: Złośliwość?

Rozenek aktualnie ciężko pracuje nad swoim nowym programem "Piekielny hotel", w którym przeprowadza hotelowe rewolucje. Gwiazda planuje też czas tak, aby spędzać go jak najwięcej z rodziną z ukochanym. Ukochana Radosława Majdana nigdy nie ukrywała, że to jest dla niej najważniejsze, a już niedługo będzie miała chwilkę wytchnienia, ponieważ zbliżają się święta wielkanocne. W wywiadzie w "Dobrych radach" Rozenek zdradziła, jak zaplanowała ten czas:

Pielęgnowanie tradycji jest dla mnie bardzo ważne. Kiedy byłam małą dziewczynką, święta były dla mnie bardzo ważnym przeżyciem. Chciałabym, żeby takim samym przeżyciem były dla moich synów. Zapewne odwiedzimy jednych i drugich dziadków. Teraz intensywnie pracuję, więc nie dam rady już wziąć na swoje barki przygotowań do Wielkanocy. Ale zrobię sałatkę jarzynową. To potrawa, która pojawia się na naszym stole dwa razy do roku: na Gwiazdkę i na Wielkanoc. Mocno kojarzy mi się ze świętami.