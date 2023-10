Przygotowania do ślubu kościelnego Agnieszki Łyczakowskiej i Wojciecha Janika z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" idą pełną parą. Niedawno uczestniczka ślubnego show wybrała się salonu sukien ślubnych, by wybrać kreację na ten wyjątkowy dzień. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła też wyznaniem o utracie wagi przed ślubem!

Choć Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik pobrali się w ramach programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", już niebawem, bo w czerwcu, para planuje wziąć drugi ślub - tym razem ma być to ceremonia kościelna. Ukochana Wojtka na bieżąco relacjonuje na Instagramie kolejne kroki przygotowań - para wybrała miejsce ślubu już jakiś czas temu. Niedawno Agnieszka Łyczakowska odwiedziła też salon sukien ślubnych. Teraz uczestniczka ślubnego show opowiedziała o szczegółach przymiarek w swoim vlogu na YouTube.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita pokazała nowe pokoje dzieci! Ale uroczo

Żona Wojciecha Janika ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjaśniła też, jaki będzie zakres poprawek, które obejmą dostosowanie sukni ślubnej do obecnych wymiarów panny młodej. Niestety, póki co Agnieszka Łyczakowska nie pokazała detali swojej kreacji na vlogu.

- Panie były gotowe zrobić mi to na miejscu, natomiast nie chcę - niech to zrobią na spokojnie. Oczywiście już została (suknia ślubna - przyp. red.) obcięta, zaznaczone zostały mi ramiona i gorset cały do zwężenia. Biust też jest do przerobienia (...) przez to, że jestem troszeczkę węższa w talii - dodała uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".