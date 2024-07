Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wzięli udział w programie "Dzień dobry TVN", by skomentować liczne plotki na temat ich związku. Ostatnio pojawiało się wiele informacji, że para rzekomo przechodzi kryzys za kryzysem, a ich ślub został przesunięty z tego powodu. Ile w tym prawdy? My już wiemy!

Reklama

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan o ślubie i kryzysie

Małgosia w zabawny sposób skomentowała doniesienia o licznych kryzysach w ich związku tak:

Kryzysów nie mamy tak często, jak o tym piszą - powiedziała gwiazda. - Po trzecim takim kryzysie medialnym już nawet moja mama przestała dzwonić i pytać, czy to prawda.

Rozenek potwierdziła, że Radek zabrał ją na rocznicę ich związku na romantyczny wyjazd do Hiszpanii. W wywiadzie padło też to najważniejsze pytanie, czyli co ze ślubem pary. Czy to prawda, że termin był przekładany?

Data ślubu jest ustalona i jest niezmienna cały czas - odpowiedziała Małgosia, nie zdradzając konkretnego terminu.

Gwiazda programu "Pefekcyjna Pani Domu" zdradziła, że to ważne wydarzenie na pewno nie odbędzie się w tym roku. Małgosia wyznała też, że pojawiające się w niektórych mediach informacje o tym, jakby miała tzw. "czarną listę" przyjaciół Radka oraz że ona sama ma pobierać lekcje dobrych manier są całkowicie nieprawdziwe. Dodała także, że jej partner zawsze bardzo się denerwuje, gdy źle o niej piszą:

Każdy facet, jak ma swoją rodzinę, to zareaguje nerwowo - potwierdził jej słowa Majdan.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan skomentowali plotki na swój temat

Zobacz także

Para zdradziła, że termin ślubu jest zaplanowany i niezmienny