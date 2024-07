Małgorzata Rozenek-Majdan w kostiumie kąpielowym na okładce "Be Active". Gwiazda TVN w seksownym i odważnym kostiumie kąpielowym pochwaliła się idealną figurą na okładce magazynu Ewy Chodakowskiej. Prowadząca "Projekt Lady" oraz "W dobrym stylu" od dawna dba o swoją formę i chętnie ćwiczy m.in. właśnie pod okiem ulubionej trenerki Polek.

Małgorzata Rozenek-Majdan zaledwie kilka tygodni temu wróciła z obozu organizowanego przez Ewę Chodakowską i - jak widać - efekty ciężkich ćwiczeń są spektakularne. Takiego ciała może pozazdrościć Małgosi niejedna modelka!

Najnowszy numer magazynu "Be Active" z Małgorzatą Rozenek-Majdan trafi do sprzedaży już we wtorek 6 grudnia. W magazynie znajdziecie również trening z gwiazdą TVN na jędrne pośladki!

Zobaczcie Małgorzatę Rozenek-Majdan na okładce magazynu!

Małgorzata Rozenek-Majdan na okładce.

Gwiazda TVN zachwyciła swoim wyglądem na okładce magazynu Ewy Chodakowskiej.