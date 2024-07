Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan będą mieli dziecko? Z pewnością marzy o tym mama piłkarza, która w rozmowie z Super Expressem przyznała, że chciałaby mieć wnuczkę. Chociaż od ślubu pary minęło zaledwie kilka tygodni, to o ich ewentualnym potomstwie plotkuje się już od dawna. Małgosia i Radosław wspólnie wychowują synów gwiazdy z poprzedniego małżeństwa, jednak w ostatnim wywiadzie dla Vivy! młodzi małżonkowie przyznali, że "idą w kierunku powiększenia rodziny". Mama Radosława Majdana jest zachwycona deklaracją syna i jego żony. Teściowa gwiazdy TVN zapewnia, że Radosław Majdan z pewnością będzie wzorowym ojcem.

Bardzo bym chciała mieć wnuczkę. Jeżeli oni chcą dziecka, to my jak najbardziej to popieramy, bo dzieci nigdy nie jest za wiele. Mój młodszy syn, który ma już bliźniaki, lada dzień powita na świecie kolejne dziecko - przyznała mama Radosława Majdana. Radek jest bardzo cierpliwy, on zawsze był taki spokojny, zrównoważony, najwspanialszy człowiek na ziemi.