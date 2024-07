Małgorzata Rozenek jest jednym z największych telewizyjnych odkryć telewizyjnych ostatnich dwóch lat. Najpierw serca widzów zdobyła występując w "Perfekcyjnej Pani Domu", który pierwotnie miał być emitowany na tematycznym kobiecym kanale TVN Style. Wyniki oglądalności show na temat sprzątanie były tak wysokie, że władze stacji zdecydowały przenieść program do najlepszego czasu antenowego w głównej ramówce TVN'u.

Rozenek tak spodobała się wszystkim, że została zaproszona do udziału w "Bitwie o dom". W minioną niedzielę zakończyła się pierwsza edycja show. Okazało się, że obecność Małgorzaty w produkcji przekuła się na kolejny sukces stacji. Program pomimo słabej godziny emisji, czyli 11 rano w niedzielę miał pokaźną widownie, a TVN był w tym czasie liderem rynku. Zmagania rodzin walczących o własne mieszkanie co tydzień śledziło ok. 1,23 mln osób.

Z pewnością największą oglądalnością cieszył się finałowy odcinek "Bitwy o dom" emitowany na żywo. Na planie programu spotkały się wtedy Małgorzata Rozenek i Kinga Rusin, które jak wiadomo nie darzą się sympatią, a nawet uważają siebie za konkurentki. Przypomnijmy: Finał programu Rozenek poprowadzi jej największa rywalka

Serwis Wirtualnemedia.pl podał informację, że jesienią zobaczymy drugą edycję "Bitwy". Tym razem jej emisja ma zostać przeniesiona do prime time'u. Gdy tak się stanie oglądalność programu z pewnością wzrośnie. Tak więc od września Małgorzata Rozenek będzie gościła w ramówce TVN'u dwa wieczory w tygodniu.

