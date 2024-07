Ostatnio gwiazdy TVN przeżyły chwile grozy po tym jak stacja zmieniła właściciela. Pojawiły się plotki, że niektóre osobowości mogą nawet stracić pracę. Jospeh NeCastro postanowił skomentować te doniesienia i przyznał, że zmiany będą z pewnością. Zobacz: Zwolnienia w TVN po sprzedaży? Miszczak nabrał wody w usta, a dyrektor spółki nie zostawia wątpliwości

Mówiono, że najbardziej narażone na zniknięcie z anteny są programy dotyczące rewolucji. Jednak sukces nowego formatu " Piekielny hotel", którego prowadzącą jest Małgorzata Rozenek z pewnością da do myślenia nowym władzom. Gwiazda postanowiła podziękować swoim fanom i widzom, którzy wspierali ją podczas premierowego odcinka, co przełożyło się na wysoką oglądalność. Na TVN Style pojawił się filmik z kilkoma słowami od Rozenek:

Kochani, bardzo chciałam Wam podziękować, że byliście ze mną podczas premiery "Piekielnego Hotelu". Liczby mówią same za siebie: grubo ponad 2 miliony widzów to naprawdę ogromny sukces i mój i ekpipy, która produkuje ten program. Bardzo serdecznie wam za to dziękujemy i jeżeli nadal jesteście spragnieni piekielnie dobrej rozrywki to zapraszam was na antenę TVN w każdą niedzielę o godzinie 18.