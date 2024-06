Nicola z "Rolnik szuka żony" to jedna z najpopularniejszych uczestniczek 10. edycji show. Choć od jej występu w programie minęło już trochę czasu, to jednak dziewczyna wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem fanów programu. Ostatnio Nicola zorganizowała Q&A na Instagramie i pokazała obserwatorom swoje szczęście, które odnalazła właśnie dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony"! Jak się okazało, choć nie udało jej się znaleźć miłości, to jednak w programie odnalazła... prawdziwą przyjaźń!

Reklama

Nicola z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem

Nicola po zakończeniu udziału w programie "Rolnik szuka żony" postanowiła pozostać w stałym kontakcie z fanami dzięki social mediom. Dziś jej konto na Instagramie śledzi blisko 70 tys. internautów, a ona sama regularnie publikuje w tym miejscu nowe treści. Ostatnio Nicola z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się, że powiększyła sobie usta. Tym razem uczestniczka 10. edycji hitowego programu TVP1 postanowiła odpowiedzieć na pytania od obserwatorów.

Instagram @nicolagaw

Jak się wówczas okazało, dzięki programowi "Rolnik szuka żony", Nicola zdobyła prawdziwą przyjaźń! Uczestniczka 10. edycji show TVP1 wyznała, że to z Ewą, kandydatką Waldemara, tak bardzo się polubiła!

Z tą panią zdecydowanie najlepszy (kontakt - przyp. red.). I cieszę się niezmiernie, że pojawiła się na mojej drodze - wyznała Nicola

Instagram/nicolagaw

Spodziewaliście się, że Nicola i Ewa tak bardzo się polubią i zaprzyjaźnią? Jak widać program "Rolnik szuka żony" pozwala znaleźć nie tylko drugą połówkę, ale też prawdziwych przyjaciół!

Reklama

Zobacz także: Kamila z "Rolnika" nie wytrzymała. Wyznała, co ją spotkało. "Hipokryzja"

Zobacz także