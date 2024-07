Małgorzata Ohme straciła swojego ukochanego ojca. Znana psycholog i jurorka popularnego programu "Aplauz, Aplauz" przechodzi trudne chwile. W najnowszym felietonie żegna się ze swoim tatą i oddaje hołd jego pamięci.

Gdy ostatni raz Go widziałam, był zmęczony. Siedliśmy na kanapie, a ja przytuliłam głowę do jego ramienia. Zwykły gest, który dziś w moim wspomnieniu nabiera ogromnego znaczenia. Taki gest, który staje się dowodem w moim własnym sądzie, że nie wymyśliłam sobie tej miłości, tego Taty, tej córki. Że prawdopodobnie to było nasze miłosne pożegnanie.

Psycholożka wyznaje, że ojciec był jej bardzo bliski i zawsze mogła na niego liczyć. Łączyła ich wyjątkowa relacja, a ból po stracie ukochanego taty jest ogromny:

Wiem, co by zrobił. Przywiózłby pomarańcze i zrobił z nich sok. Siedź siedź i płacz albo nie płacz, zrobię ci sok. Te pomarańcze są najlepsze, nie kupuj nigdy tych dużych z twardą skórą. Ten Pan w moim warzywniaku zna się na pomarańczach. Płacz, płacz dziecko, sok ci pomoże. Często coś zamiast czegoś. Sok zamiast wymownej ciszy. Dobrze będzie zamiast kocham cię. Tak było łatwiej. Dziś wiele bym dałam za ten sok i niepotrzebny cyrk z pomarańczami. Byleby wrócił na chwilę - pisze na swoim blogu ohme.pl.

Ohme apeluje, by pamiętać o swoich starzejących się rodzicach i zadzwonić do nich choćby dziś:

Miałam zadzwonić w poniedziałek, ale nie zrobiłam tego. Pomyślałam, że jak minie ten koszmarny dzień, to zadzwonię we wtorek po ćwiczeniach. Niewiele pamiętam z tego wtorku. Ból i otępienie, przecież właśnie miałam zadzwonić, jak to jest możliwe, że nie mogę zadzwonić, chcę teraz zadzwonić, chcę zadzwonić zaraz, nie mówcie mi, że nie mogę.(...) jeśli Twój tata żyje zadzwoń do niego. Dziś.