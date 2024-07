Żadna młoda mama nie wzbudza tak wielkiego zainteresowania w polskim show-biznesie jak Małgorzata Kożuchowska. Gwiazda wraca powoli do formy, szykuje się również do powrotu na plan serialu "rodzinka.pl", który ma nastąpić już niedługo. Przypomnijmy: Kożuchowska wraca do formy po porodzie. Jest pierwsze zdjęcie aktorki ze spaceru z synem

Okazuje się jednak, że wszyscy będą mogli zobaczyć aktorkę wcześniej, niż jest to przewidywane. Jak zdradza "Fleszowi" agentka gwiazd, Małgorzata już 12 grudnia poprowadzi wielką galę fundacji "Mam Marzenie", z którą aktorka jest związana od kilku lat. Będzie to jej pierwsze publiczne wyjście po porodzie:

Już 12 grudnia poprowadzi galę Fundacji Mam Marzenie. To dla niej niezwykle ważne wydarzenie. Małgosia zasiada w radzie programowej fundacji i jej jej honorową ambasadorką już od siedmiu lat. - mówi Gabriela Piekarniak

Czekamy z niecierpliwością.

