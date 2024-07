Małgorzata Kożuchowska została ambasadorką marki Avon. Piękna gwiazda wzięła udział w reklamie nowego zapachu "Viva la Vita". My postanowiliśmy zapytać aktorkę, jakie zapachy ona sama lubi najbardziej. Co nam powiedziała? Dlaczego Rzym, gdzie była kręcona reklama nowego zapachu, jest tak bardzo bliski Małgorzacie Kożuchowskiej? Okazuje się, że gwiazda ma bardzo miłe i wzruszające wspomnienia związane z tym pięknym miastem. A teraz jego magia została zamknięta we flakonie perfum.

Reklama

Ten zapach, (...) który wprowadza Avon razem ze mną, to jest zapach Włoch. Zapach ciepła, przyjemności, wszystkiego, co nam się z tym krajem kojarzy. Kręciliśmy spot w Rzymie, dla mnie niezwykle ważnym mieście, w którym przeżyłam wiele ważnych momentów w swoim życiu, czy nawet przełomowych. W Rzymie oświadczył mi się mój mąż - przyznała aktorka.

Co jeszcze Małgorzata Kożuchowska zdradziła przed naszą kamerą? Posłuchajcie sami!

Zobacz także: Rodzaje elektrycznych nawilżaczy powietrza: termiczne, ewaporacyjne, ultradźwiękowe – wady i zalety

Zobacz także

Małgorzata Kożuchowska o nowym zapachu Avon.