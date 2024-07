Ostatnio coraz głośniej mówi się o nierównościach płacowych w show-biznesie. O ogromnym różnicach w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami, a mężczyznami niedawno opowiedziała przed naszą kamerą Anna Mucha, która nie ukrywała swojego oburzenia tym, że panie za tę samą pracę otrzymują zdecydowanie niższe wynagrodzenie niż panowie. Aktorka wówczas nie przebierała w słowach.

- To, co jest ku***sko nie w porządku, to nierówność płacowa, która ciągle istnieje! I niech mi młodsze koleżanki nie opowiadają pierdół, że są zadowolone ze swojego wynagrodzenia… Bardzo mnie to cieszy, że mają pieniądze na waciki, ale jeśli w tym czasie faceci zarabiają dwa razy więcej od nas, to coś jest nie tak - mówiła nam Anna Mucha.