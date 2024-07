Chociaż przed naszą kamerą Małgorzata Kożuchowska zapewniała, że "nie przywiązuje wagi do mody", to jednak lubi chwile, w których dostępuje zaszczytu tytułu ikony stylu. Gwiazda została uznana za najlepiej ubraną Polkę podczas nagród Fashion Awards (zobacz), dlatego też pojawiła się na okładce zimowego wydania magazynu "Fashion Magazine".

Reklama

Na okładkowym zdjęciu Kożuchowska ma na sobie czarny sweter z siatkowanymi rękawami i kołnierzem. Jak udało nam się sprawdzić, pochodzi on z ostatniej kolekcji Alexandra Wanga, jest dostępny także w kolorze białym i kosztuje ok. 2,5 tysiąca złotych. Co prawda, od niedawna trafił na przecenę, ale nadal nie należy do najtańszych, bo trzeba za niego zapłacić 1 200 złotych.

Ale nie od dzisiaj wiadomo, że Kożuchowska lubi kosztowne kreacje i dodatki. Przypomnijmy: Kożuchowska szpanuje telefonem za 3 tysiące!

Reklama

Kożuchowska u kosmetyczki na manicure: