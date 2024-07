Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał poznali się na planie "19+", gdzie grali zakochanych. Z czasem emocje przeniosły się także do strefy prywatnej, a para niebawem przywita na świecie swoje długo wyczekiwane dziecko. Jak się jednak okazuje, droga do rodzicielstwa nie była dla nich łatwa. Zakochani w rozmowie z reporterką Party.pl wyznali, że stracili jedną ciążę.

Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Już niedługo na świecie pojawi się ich córeczka, a para przyznaje, że długo starała się o maleństwo. Niedawno w rozmowie z Party.pl Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał opowiedzieli o początkach ciąży aktorki, a także zdradzili, jak młoda mama szykuje się do przywitania maluszka. I choć zakochani tryskają teraz optymizmem i nie mogą doczekać się przywitania na świecie swojej pierworodnej córeczki, przyznają, że staranie się o dziecko nie było dla nich łatwe. Co więcej, para straciła już jedną ciążę.

- To trudne, kiedy starania trwają rok, dwa lata i się nie udaje, a jeszcze my mamy jedną ciążę straconą po drodze, więc to było co miesiąc sprawdzanie - wspomina walkę o ciążę Małgorzata Heretyk w rozmowie z Party.pl