Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał wreszcie zdradzili imię córeczki! Fani są jednogłośni: "Piękne"

Julia, Bogumiła czy Bogusława? Czy jedno z tych imion Otylia Jędrzejczak wybrała dla swojej córeczki? Zaledwie kilka dni temu najsłynniejsza polska pływaczka została mamą. Radosną informację w rozmowie z Faktem potwierdziła sama Otylia Jędrzejczak, która zapewniła, że poród odbył się bez "większych komplikacji". Świeżo upieczona mama razem z córką, po około tygodniu spędzonym w szpitalu położniczym na ul. Siemiradzkiego w Krakowie, wróciły już do domu. Jakie imię da córce Otylia Jędrzejczak? Otylia Jędrzejczak wciąż nie zdradziła, jakie imię wybrała dla swojej córeczki, jednak jeszcze będąc w ciąży, sportsmenka w rozmowie z magazynem "Flesz" zdradziła, że ma pewien plan związany w imieniem dla dziecka... Jaki? Okazuje się, że młoda mama nie wyklucza, że dziewczynka otrzyma imię, jakie w dniu jej narodzin obchodzi imieniny. Niewykluczone, że zerknę do kalendarza w dniu, kiedy córeczka przyjdzie na świat - Otylia przyznała w rozmowie z magazynem "Flesz". Co ciekawe, że właśnie według tej metody również rodzice samej Otylii, dali właśnie takie imię. Po latach okazało się, że bardzo do mnie pasuje, bo Otylia to "kobieta pełna ambicji i determinacji"- zdradziła Jędrzejczak. Sprawdziliśmy więc, kto w czasie kiedy Otylia najprawdopodobniej została mamą, świętował swoje imieniny. Okazuje się, że była to: Julia, Bogumiła oraz Bogusława. Czyżby właśnie jedno z tych imion wybrała Otylia Jędrzejczak? Które imię Waszym zdaniem jest najfajniejsze? Zagłosujcie w naszej SONDZIE! Zobacz także: JAK WYBRAĆ IMIĘ DLA DZIECKA? Jakie imię dla córki wybrała Otylia Jędrzejczak? Gwiazda sportu zaledwie kilka dni temu została mamą.