Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał poznali się na planie "19+", gdzie grali szaleńczo zakochaną parę. Ich serialowe role bardzo szybko znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Aktorzy w sierpniu 2020 roku wzięli ślub, a na początku 2022 roku podzielili się radosną nowiną. Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał spodziewają się dziecka! To będzie córeczka, jednak początkowo zastanawiali się na... synka! Zobaczcie nasze nowe wideo.

Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Już niedługo na świecie pojawi się ich wyczekana córeczka. Młodzi rodzice w wywiadzie dla Party.pl opowiedzieli, jak wygląda ich wyczekiwanie na narodziny maleństwa:

Szczęśliwi rodzice przyznali, że nie mieli konkretnego marzenia czy to ma być synek czy córeczka, chociaż wielu bliskich było pewnych, że na świecie pojawi się chłopiec i oni sami dali się podporządkować tej sugestii.

Najważniejsze u nas było to, by dzidziuś był zdrowy (...) To jest wyczekana bardzo ciąża, więc ze wszystkiego byśmy się cieszyli, ale taka siła sugestii działała od ludzi z rodziny, bo wszyscy nam mówi, że to będzie chłopak. Jak przebijaliśmy tego balona, to sama byłam pełna zaskoczenia, bo byłam już zasugerowała, że to będzie chłopak.