Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał świętują drugą rocznicę ślubu! Pokazali wyjątkowe zdjęcia z tego dnia

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka pobrali się rok temu. Ślub w tradycyjnym góralskim stylu udało im się utrzymać w tajemnicy, a na weselu bawiło się wiele gwiazd z pierwszych stron gazet. Teraz była Miss Polski przypomniała zdjęcia z uroczystości, w ten sposób uczciła pierwszą rocznicę ślubu. Paulina Krupińska świętuje pierwszą rocznicę ślubu! Na Instagramie modelka pokazała nowe zdjęcie ze ślubu w klimatycznym, drewnianym kościele. Fotografia została zrobiona, kiedy para po mszy wychodzi z kościoła, a na ich twarzach widać szczere uśmiechy i szczęście. W opisie Paulina Krupińska napisała: Pierwsza rocznica ślubu 💏🕊🙏🏼❤️ teraz to już pójdzie z górki 😂 - napisała na Instagramie Paulina Krupińska. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo życzeń i gratulacji m.in. od Agnieszki Woźniak-Starak, Sonii Bohosiewicz czy Zosi Ślotały. Najlepszego dla Was!!! Wszystkiego najpiękniejszego Wszystkiego dobrego na resztę lat dla Was 💗 Związek Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki Paulina Krupińska i wokalista zespołu Zakopower po raz pierwszy razem oficjalnie pojawili się na ślubie Rozalii Mancewicz w 2014 roku. Oboje rzadko mówili o swoim związku i początkowo żadne z nich nie potwierdziło, że są razem. W 2015 roku na świat przyszła córka Krupińskiej i Karpiel-Bułecki , Antonina. Z kolei ich synek Jędrzej urodził się w 2017 roku. Przez cały czas para była w nieformalnym związku. Postanowili to zmienić dopiero rok później, a dziś świętują pierwszą rocznicę ślubu. Gratulujemy!