Rok 2020 to prawdziwy baby boom w polskim show biznesie. Właśnie media obiegła radosna nowina, że kolejna gwiazda spodziewa się dziecka. Aktorka, znana z popularnego serialu TVN pochwaliła się już dużym, ciążowym brzuszkiem, a do tego zdradziła płeć maleństwa. Zobaczcie! Zobacz także: Jak Małgosia i Ernest z "19+" przetrwali bez telefonów w "Ameryka Express"? "To był wspaniały czas" Justyna Grzybowska z "19+" jest w ciąży! Gwiazda hitowego serialu TVN, Justyna Grzybowska spodziewa się dziecka! Aktorka 19+ pochwaliła się uroczymi zdjęciami ciążowego brzuszka. Znajdujemy się właśnie w najcudowniejszym momencie naszego życia! ❤❤ - napisała na Instagramie gwiwazda 19+ Aktorka jest już 6. miesiącu ciąży i zdradziła, że już niedługo powita na świecie synka! TO CHŁOPAK! Albo będzie piłkarz, albo dobry tancerz, bo już kopie jak oszalały - wyjawiła Justyna Grzybowska pod jednym ze zdjęć. Justyna Grzybowska zdobyła sympatię widzów dzięki udziałowi w serialu "19+". Produkcja cieszy się ogromną popularnością zwłaszcza wśród młodych widzów. Aktorzy tego serialu są prawdziwymi idolami nastolatek! Popularnością cieszą się także między innymi Małgorzata Heretyk oraz Ernest Musiał, którzy wystąpili w ostatniej edycji programu "Ameryka Express". Wygląda na to, że Justyna Grzybowska również należy do grona ulubieńców widzów - na swoim Instagramie zgromadziła prawie 150 tys. obserwatorów, którzy razem z nią cieszą się, że już niedługo gwiazda powita na świecie dziecko! - Ale super! Bardzo się cieszę. Gratulacje na maxa! 😘 - Wyglądasz przepięknie ❤️😍 i kwitnąco ❤️🤩 - Gratki, moja ulubiona aktorka, całuski...