Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał pokazali pierwsze zdjęcia córeczki po porodzie

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan 10 czerwca zostali rodzicami i obecnie cieszą się czasem spędzonym z synkiem. Wygląda na to, że Henryk jest jest grzecznym dzieckiem i podczas jego drzemek gwiazda ma chwilę czasu dla siebie. Na nowym zdjęciu opublikowanym na Instagramie gwiazda wygląda bardzo promiennie i na jej twarzy nie widać śladu zmęczenia, na które narzekają młode mamy. Internauci od razu zauważyli, że świeżo upieczona mama wygląda na bardzo wypoczętą. Czyżby to zasługa makijażu?Sami spójrzcie! Małgorzata Rozenek korzysta z czasu wolnego podczas drzemki synka! Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie zdjęcie tym razem bez synka, za to z mężem. Okazuje się, że para wspólnie korzysta z drzemki Henryka i celebruje ten czas: Uff... zasnął 😂 dawno nie mieliśmy tyle wolnego 😂😂😂 jakie macie plany na piątek? Impreza? Kanapa i film? 😁 - napisała Małgorzata Rozenek. Zdjęcie Małgorzaty i Radosława Majdanów chętnie komentują fani pary i zauważają, że świeżo upieczeni rodzice wyglądają na bardzo wypoczętych: Jak na rodziców tygodniowego synka to świetnie wyglądacie 😁 Ej, to jakieś oszustwo, wyglądacie na mega wypoczętych 😊 Można na Was patrzeć i patrzeć! Szczęście, miłość i radość bije od Was❤️ SUPER z Was Para ❤️❤️❤️ i rodzinka❤️ Pani wyglada tak pięknie macierzyństwo Pani służy ❤️ Sami spójrzcie na zdjęcie rodziców Henryka. Faktycznie wyglądają na tak wypoczętych? Zobacz także : Małgorzata Rozenek pokazała pierwsze wspólne zdjęcia synów! "Są tacy szczęśliwi! Nie mogą uwierzyć" Wyświetl ten post na Instagramie. ...