Paznokcie mieniące się błyszczącymi drobinkami to świetny pomysł na karnawałową imprezę. Co więcej, wcale nie musisz wydawać fortuny na stylizację. Każda z nas ma w szafie sukienkę, która idealnie nadaje się na tę okazję.

Mała czarna w wersji zmysłowej, romantycznej czy eleganckiej? To możliwe! Klasyczną sukienkę można w prosty sposób odmienić. Wystarczy pobawić się dodatkami – torebką, biżuterią czy butami.

Do tego oczywiście konieczny jest odpowiedni manicure. Dzięki tym prostym sposobom stworzymy oryginalną stylizację, nie tylko na karnawał, ale także na każde inne wyjście.

W 2017 roku stawiamy na błysk! Mieniący się lakier nosimy nie tylko w karnawał. W tym roku nosimy go również na co dzień. Zimą i jesienią wybierajmy ciemniejsze kolory, wiosną i latem – jaśniejsze.

Na brokatowy trend odpowiada Semilac. Ma dla nas nową, tętniącą rytmem tańca kolekcję lakierów do manicure’u hybrydowego Semilac DanceFlow. To 9 błyszczących kolorów inspirowanych tańcem.

Stylistka, Ewelina Rydzyńska zainspirowana najnowszą paletą kolorów Semilac stworzyła dziewięć unikalnych stylizacji, bazujących na małej czarnej.

Polki są coraz bardziej odważne. Częściej stawiają na kolor czy błyszczące dodatki. To właśnie one mogą odmienić każdy look i sprawić, że wyróżnimy się z tłumu. Nieodłącznym elementem stylizacji jest także manicure. Stawiając na intensywne, pełne blasku kolory możemy zrezygnować z biżuterii – mówi Ewelina Rydzyńska.