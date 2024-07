Reklama

Nie żyje syn Filipa Chajzera

W niedzielę dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci syna Filipa Chajzera, 10-letniego Maksa. Chłopiec zginął w czwartek w wypadku samochodowym pod Płońskiem. Auto prowadził jego dziadek, który prosto z miejsca zdarzenia został przewieziony do szpitala. Przyczyny wypadku nadal są badane. Najprawdopodobniej teść Filipa Chajzera zasłabł za kierownicą i uderzył w naczepę tira stojącego na poboczu drogi. (Zobacz: Tragedia Filipa Chajzera. Nie żyje jego 10-letni syn Maks).

O śmierci swojego syna, Filip Chajzer poinformował wczoraj na Facebooku. Dziennikarz napisał:

Zobacz także

“Moi kochani. Ten wpis jest ponad moją siłę jak zresztą wszystko od zeszłego tygodnia. Straciłem moje dziecko. Syna, którego kochałem nad wszystko na świecie. Moje życie właśnie straciło sens. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się go kiedyś znaleźć. Teraz nie wiem tylko jeszcze jak. Jestem w bardzo złym stanie. Jest ze mną rodzina i przyjaciele. Z góry bardzo dziękuję za wsparcie, modlitwę, zwykłą dobrą myśl. Wobec tak ogromnej tragedii proszę o uszanowanie prywatności rodziny i bliskich. Filip Chajzer”

Fani Filipa wpisują pod postem kondolencje i wyrazy współczucia. (Zobacz: Fani wspierają Filipa Chajzera po śmierci jego syna)

Niestety na stronach internetowych, które napisały o śmierci Maksa pojawiło się wiele negatywnych komentarzy pod adresem Filipa. Zobaczcie sami:

“Pluł Bogu w twarz, to Bóg napluł jemu. Jak Kuba Bogu - tak Bóg Kubie.

“Karma tyle w temacie. Tragedia tragedią, ale doigrał się palant”

“Arogancki pyszałek. Prosi o modlitwę, szkoda dziecka, szkoda młodego życia, ale Filipa NIE!

“A taki był wyszczekany ostatnio”

“Zasłużyłeś sobie na to”.

Tego typu komentarze pojawiły się również na Facebooku Karoliny Korwin Piotrowskiej, która umieściła u siebie wpis Filipa Chajzera. Poprosiliśmy dziennikarkę o komentarz w sprawie internetowych hejterów, którzy atakują jej kolegę z TVN-u.

“To może być kolejna grupa, która, co jest koszmarne, zebrała się, aby "dla beki" hejtować czyjąś śmierć. Tak było w przypadku Dominika i Maddinki. Teraz mamy śmierć dziecka osoby znanej i kontrowersyjnej, do tego z dość określonymi poglądami politycznymi, za co dostawało mu się od ludzi na facebooku. Jestem w szoku, kiedy to czytam. U mnie na wallu zablokowałam na razie 15 osób za chamskie komentarze, pisane jakby z jednego szablonu, podobne do tych, które są na Pudelku. Jedyne co można robić, to najpierw blokować tych ludzi a potem zgłaszać. Tylko, że trzeba mieć świadomośc, że niektórzy z nich zakładają po kilkanaście fałszywych kont na Facebooku dziennie. Pasją życiową tych pozbawionych uczuć i kultury ludzi jest chamskie hejtowanie wszystkiego i wszystkich w sieci, która daje im, przy bezradności polskego prawa, absolutne poczucie anonimowości”, powiedziała nam Karolina Korwin-Piotrowska.

Zgadzamy się ze wszystkim, co powiedziała Karolina i mamy nadzieję, że w polskim prawie znajdzie się w końcu rozwiązanie, by walczyć z takimi osobami. Albo pozostaje nam zgłaszać takie przypadki i blokować je. Bo chyba już nikt nie wierzy w to, że wystarczy ignorować hejterów, by dali sobie spokój z szokującymi wpisami...