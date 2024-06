Małgorzata Rozenek jest jedną z najbardziej przedsiębiorczych gwiazd w polskim show-biznesie i odnajduje się zarówno jako właścicielka marki odzieżowej, jak i prezes fundacji wspierającej leczenie niepłodności. Dodatkowo Małgorzata Rozenek prowadzi też własne programy w telewizji i działa na wielu innych polach. Teraz otworzyła się na temat finansów. To ona utrzymuje rodzinę?

Małgorzata Rozenek w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim poruszyła temat różnicy płac ze względu na płeć i nie ukrywa, że ona sama nie może narzekać, bo w branży, w której pracuje nie spotkała się z tym problemem.