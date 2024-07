Maja Sablewska odkąd zrezygnowała z bycia menadżerką gwiazd, rzuciła się w wir pracy w świecie mody. Przekwalifikowała się na doradcę do spraw wizerunku, a także napisała poradnik "10 sposobów na modę", w której podpowiada jak dobrze wyglądać i doskonale czuć się z samym sobą.

Pisanie książek bardzo spodobało się Sablewskiej. Gwiazda jest w trakcie tworzenia drugiego poradnika, który tym razem będzie oscylował wokół tematyki zdrowego stylu życia. Maja tym razem będzie doradzała w kwestiach żywienia i diety.

- W nowej książce będę pisać o tym, że ważne jest nie tylko to co na zewnątrz, ale również to, co mamy pod ubraniem. Walczę z moim wydawnictwem, bo chcę przekazać, że mięso to trucizna, szczególnie w obecnych czasach przerabiania żywności, kiedy w mięsie nie ma mięsa. Ludzie nie mają pojęcia, co jedzą - zdradziła Sablewska w Dzień Dobry TVN.