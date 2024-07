Tom z "40 kontra 20" nie był do końca tak anonimową postacią dla show-biznesu, jak mogłoby się to wydawać. Okazuje się, że model w 2019 roku był w krótkim związku z Mają Sablewską, a o ich relacji rozpisywały się media. Podpytaliśmy Toma o związek z Mają Sablewską:

Co stanęło im na przeszkodzie?

Tom w "40 kontra 20" nie narzekał na powodzenie. Kilka serc zostało złamanych w trakcie programu. Ostatecznie uczestnik związał się z Amirą, z którą wygrał show, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu po powrocie do Polski. Aktualnie Tom z "40 kontra 20" ma już nową partnerkę.

Podpytaliśmy go jednak o stary związek, który okazał się być medialny. Tom Grabowsky spotykał się z Mają Sablewską. Jak to wspomina?

Wspaniała kobieta. To był świetny okres, dużo spędziliśmy też czasu razem i dużo się działo. To też był taki moment, że Maja oczywiście z Wojtkiem, dużo rozmawialiśmy o nim, super facet, ja też miałem swoją byłą dziewczynę, dużo tam analizowaliśmy, no i byliśmy razem, było fajnie ale też gdzieś postanowiliśmy też, że tego nie będziemy kontynuować jako para.