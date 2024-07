Maja Hyży ogłosiła, że przechodzi na dietę! Po co? Bo chce przytyć! Maja Hyży waży teraz 44 kilo. Jest drobniutka i malutka... ale stwierdziła, że to zdecydowanie za mało i chce ważyć więcej!

Zaczynam dietę - plan to przytyć ... (44kg aktualna waga). Wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste.

Na dziś 2 tys. kalorii dostarczone przez Body Chief Wszystko wygląda smakowicie ale ilości przerażają ... :)

Niedługo podzielę się z Wami efektami:* - napisała na swoim Facebooku.

Co sądzicie, czy Maja potrzebuje przytyć? Jest filigranową kobietką, ale widocznie jest jej potrzebna większa masa. Macie jeszcze jakieś rady dla niej? 2 tysiące kalorii dziennie to wystarczy, żeby przytyć? Niektórzy mają takie diety, by schudnąć!

Maja Hyży jest szczupła, ale teraz chce przytyć. Zupełnie inaczej niż inne gwiazdy!