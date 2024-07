Dieta na przytycie polecana jest osobom, które straciły wiele kilogramów, np. z powodu choroby lub mającym typ budowy ektomorfika. Niedowaga wynika najczęściej z niedoboru składników odżywczych, dlatego takim osobom zaleca się zmianę nawyków żywieniowych.

Jak szybko przytyć? Zasady diety na przytycie

Dieta na przytycie to dieta, która ma zwiększyć masę ciała u osób z niedowagą. Powinna być bogata w białko i dawać dużo energii. Podczas układania codziennego jadłospisu należy zwracać uwagę na to, by zjadane produkty były pełnowartościowe. W trakcie diety na przytycie należy jeść regularne posiłki, najlepiej trzy normalne i dwie przekąski. Warto też pamiętać o odpowiednim odpoczynku po obfitym obiedzie.

Produkty na przytycie

Podczas diety na przytycie należy jeść produkty pełnowartościowe, najlepiej zbożowe. Warto jeść białe pieczywo, grube kasze, np. gryczane, jaglane, jęczmienne i makarony. Ponadto osoby chcące przybrać na wadze powinny przyjmować chude mięso (z kurczaka lub indyka) i ryby. Oprócz tego zaleca się jedzenie serów (białych i żółtych), jogurtów, jajek, warzyw, takich jak awokado, fasola, ziemniaki. Do wysokokalorycznych produktów zalicza się też dżemy, miód i orzechy. Do przyrządzanych potraw warto zastosować oleje roślinne lub oliwę z oliwek. Należy unikać jedzenia fast foodów, słodyczy, ciasteczek i chipsów. Z napojów warto wystrzegać się napojów gazowanych i kawy.

