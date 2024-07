To może być najbardziej szokujący wywiad w show-biznesie! Maja Hyży w rozmowie z "Twoim Imperium" ostro rozliczyła się z byłym mężem, Grzegorzem Hyży! Autorka wywiadu zaznaczyła jednak, że jest on nieautoryzowany (ponoć Maja po autoryzacji usunęła mnóstwo wypowiedzi). Czy będzie odpowiedź Mai? A może sprawę skomentuje sam Grzegorz?

Maja w kilku wywiadach podkreślała, że rozstała się w zgodzie z Grzegorzem i że ma z nim dobry kontakt. Poznała już jego nową żonę, Agnieszkę i gratulowała im ślubu! W wywiadzie z tabloidem nie zostawia jednak na nim suchej nitki. Opowiada, że Hyżemu nie zależy na kontaktach z dziećmi i spędza z nimi mało czasu:

Zobacz także

Maja Hyży przekonuje również, że Grzegorz Hyży płaci jej za niskie alimenty. W związku z tym ledwo wystarcza jej na podstawowe potrzeby, chociaż jej synowie szybko dorastają. Sugeruje, że powinien zadbać o ich przyszłość, skoro sam żyje na bardzo wysokim poziomie:

Jego pomoc jest okrojona. Gdy się rozstaliśmy, zgodziłam się na dość niskie alimenty. Chciałam po prostu, by sprawa rozwodowa zakończyła się jak najszybciej. Nie miałam wtedy świadomości, że to, co zostało mi zaoferowane, nie wystarczy nawet na podstawowe potrzeby. Tymczasem chłopcy rosną. I jest mi coraz trudniej opłacić im przedszkole, wyprawki i dodatkowe zajęcia. Chciałabym, by Grzegorz zrozumiał, że ja nie walczę o nic dla siebie. Chcę tylko dobrego życia dla jego synów. Skoro on sam żyje na wysokim poziomie, to dlaczego nie dba o to, żeby jego dzieci także miały godny start