Maja Hyży ma nowego faceta! Wraz z tajemniczym Mateuszem wokalistka pojawiła się na otwarciu Term Warmińskich. Jeszcze niedawno artystka opowiadała o tym, że straciła poprzedniego chłopaka z powodu różnic charakterów. Czy teraz będzie szczęśliwa?

Po rozwodzie z Grzegorzem Hyżym, Maja długo nie mogła sobie ułożyć życia prywatnego. Rzuciła się w wir pracy - nowa płyta, występ na festiwalu muzycznym w Opolu... W międzyczasie poznała "swój ideał", z którym jednak szybko się rozstała:

Wszyscy myślą, że po byłym mężu niczym innym się nie zajmuje, tylko dziećmi i muzyką. Mam prawo do tego, żeby zakochać się ponownie. Ktoś taki pojawił się rok temu. Przystojny, wysoki ciemny blondyn. Było fajnie, ale coś się zepsuło i się rozstaliśmy. Nie chcę się teraz tłumaczyć, dlaczego nasze drogi się rozeszły, ale na pewno moje naleciałości miały na to wpływ. Wiadomo, że patrzę na to z perspektywy mojego byłego związku i też czerpię z tego i później przelewam to na mój kolejny związek - mówiła w jednym z wywiadów