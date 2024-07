Od kilku miesięcy plotkuje się o tym, że śpiewające małżeństwo z X-Factor czyli Maja i Grzegorz Hyży rozstało się. Doniesienia te zdają się potwierdzać wypowiedzi wokalistki. Przypomnijmy: "Nie chcę być kojarzona z mężem"

Jednocześnie w mediach pojawiły się informacje o domniemanym romansie Mai i Filipa Mettlera, którego poznała w trakcie nagrań do popularnego show. Para bardzo się zaprzyjaźniła, wspólnie koncertowała i często można było zobaczyć ich razem poza programem i występami. Plotki przybrały na sile, gdy Maja pojawiła się sama na premierze teledysku Filipa i chętnie pozowała z nim na ściance. Co o tym całym zamieszaniu sądzi sam zainteresowany?

Tak, łączy mnie coś z Mają Hyży. Jest to przyjaźń i nic więcej, Maja ma męża. Koncerty się na razie skończyły, ale to nie znaczy, że ich nie będzie. Bardzo dobrze nam się razem pracuje - dzięki przyjaźni i dzięki temu, że nasze głosy bardzo fajnie się dogrywają. Bardzo dobrze bawimy się na scenie i to nas zawsze napędzało, żeby grać. Ale teraz musimy się skupić na sobie i swoich projektach - powiedział w rozmowie z serwisem Newseria Lifestyle.