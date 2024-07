Maja Bohosiewicz założyła bloga o macierzyństwie! Aktorka, która spodziewa się dziecka, nie zamierza zwalniać tempa. Na swojej stronie majkapolka.pl będzie pisała o swoich przemyśleniach na temat ciąży w sposób humorystyczny i z przymrużeniem oka.

Tym sposobem Maja Bohosiewicz dołączyła do grona wielu polskich gwiazd, które piszą blogi o dzieciach i macierzyństwie - m.in. Zosi Ślotały, Karoliny Malinowskiej czy Justyny Tomańskiej. Co w pierwszym wpisie? Dylematy i rozważania Mai na temat porodu naturalnego i cesarskiego cięcia. A na końcu apel do wszystkich matek:

Naprawdę apeluje do wszystkich kobiet, aby dały i sobie i otoczeniu troszeczkę wytchnienia i zrozumiały ze nie mają monopolu na racje, prawdę i definicje szczęścia. Każda z nas jest inna. I każda potrzebuje indywidualnej oceny swoich możliwości, swojego leku i swoich wyborów. Uważam, że każdy ma prawo do własnych obaw, researchu i decyzji. W mysl zasady happy mom – happy baby, róbcie tak aby tę trudną i wyjątkowo ważną decyzje podjąć w zgodzie ze sobą. - pisze Maja (pis. oryginalna) na swoim blogu.

Maja doskonale wie, że nie ma jeszcze dużej wiedzy, dlatego ten blog nie będzie dobrym źródłem wiedzy dla innych matek. Aktorka chce jednak pisać o swoich przeżyciach:

Przyznaję się bez linczu. Żadna ze mnie znawczyni tematu, więc nie doszukujcie się u mnie aptekarskiej precyzji Elżuniu z Klanu, kunsztu dziennikarskiego Hugo Badera, wiedzy Lwa Starowicza, ani poleceń Żanetki Lety. Jestem Majka Polka i to wystarczy. - przedstawia się gwiazda.

Będziecie odwiedzać jej bloga? Ciąża Mai Bohosiewicz budzi duże emocje. Gwiazda wstawia na Instagram zdjęcia płaskiego brzucha czy fotki z szampanem. Czy na blogu wyjaśni, o co jej chodzi?

Maja Bohosiewicz zostanie mamą.