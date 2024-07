Maja Bohosiewicz dziękuje swojemu dziecku! O co chodzi? Aktorka na Instagramie zamieściła zdjęcie w sportowym stroju z windy i podpisała je dosyć wymownie. Maja Bohosiewicz sugeruje, że przez ciążę zwiększył jej się apetyt i zjadła całe pudełko lodów.

Reklama

dziękuje @zborowskazofia za czapke i ubrania @tailormadepr, dziękuje mojemu dziecku ktore kazało mi zjeść kubełek haagen dazsów i chłopakowi który wypchnal mnie z psem.

Gwiazda na początku roku zamieściła w sieci zdjęcie USG dziecka i wszyscy zaczęli pisać o tym, że jest w ciąży. Fani zaczęli ją wypytywać, czy naprawdę jest w ciąży, ale aktorka unikała odpowiedzi, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę. Maja wzbudziła też dużo emocji, gdy zamieściła zdjęcia z treningu, na których miała płaski brzuch! Fani nie mogli uwierzyć, że jest w 5. miesiącu ciąży. Jej ostatnie zdjęcie i podziękowanie dla dziecka wskazuje na to, że za kilka miesięcy Maja rzeczywiście zostanie mamą. Nie zgadza się tylko jedno - Bohosiewicz wciąż chwali się wytrenowanym, płaskim brzuchem. Czy to przez intensywne treningi, a może cała ciąża to tylko prowokacja? Z pewnością przekonamy się o tym już wkrótce.

Zobacz: Maja Bohosiewicz jest w ciąży?! Aktorka zamieściła zdjęcie z USG!​

Zobacz także

Maja Bohosiewicz dziękuje dziecku

Maja Bohosiewicz z szampanem i kwiatami

Reklama

Aktorka jednak wciąż może pochwalić się płaskim brzuchem