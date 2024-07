Maja Bohosiewicz sprzedaje swoje ubrania ze słynnej już kolekcji Balamain dla H&M, o które tak ostro walczyła na słynnej premierze, gdzie gwiazdy i blogerzy wprost rzucali się na nową kolekcję sieciówki. Jednak pieniądze z aukcji aktorka przekaże na cele charytatywne!

Kolekcja Balmain dla H&M zrobiła furorę wśród gwiazd i blogerów. Maja Bohosiewicz na premierze ubrań wydała aż 9 tysięcy złotych, tłumacząc, że ciężko pracuje od 16. roku życia, dlatego mogła sobie na to pozwolić:

Teraz na swoim blogu majkapolka.pl Bohosiewicz wystawiła sukienki z kolekcji Balmain na sprzedaż! Dlaczego? Ponieważ aktorka otrzymuje codziennie dziesiątki wiadomości z prośbą o pomoc i udostępnianie niektórych akcji na swoim Instagramie. Maja wie jednak, że takie działania są bez sensu, dlatego postanowiła pomóc w inny sposób - przekazała ubrania z kolekcji Balmain dla H&M na licytację, a zebrane pieniądze przekaże na leczenie chorej na nowotwór Lenki:

Wyobraźcie sobie, że każda osoba publiczna musi odmówić codziennie dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu osobom, które proszą o pomoc. Robię to zawsze z ogromnym bólem serca, ale i świadomością, że nie można pomóc każdemu. Brak na to czasu, często brak środków. Zamiast więc udostępniać pięćset postów na fb, lepiej w pełni zaangażować się w jedną akcję, wierzcie mi!I to będzie właśnie jedna z tych akcji, w którą chcę się zaangażować! Otóż… (i tutaj zrobię radochę portalom plotkarskim, już czuję te nagłówki, zdania wyrwane z kontekstu) sprzedaje swoje sukienki, o które tak zawzięcie walczyłam w H&M. Pamiętacie? Bohosiewicz rzuca się na kiecki z kolekcji Balmainxhm? Bądźmy szczerzy – teraz bardziej potrzebuję HM maternity :). Dlatego poniżej załączam link do licytacji sukienek. Zysk zostanie przekazany na leczenie chorej na nowotwór Lenki. - napisała Maja na swoim blogu.