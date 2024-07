Maja Bohosiewicz wywołała spore emocje na Instagramie! Młoda mama, która zaledwie kilka dni temu oznajmiła fanom, że nie zamierza pokazywać swojego dziecka ani też pisać, mówić czy angażować się w "jakiekolwiek wypowiedzi medialne na temat ciąży, karmienia, chustowania, rodzenia, ulewania, kupek ani pępeków", najwyraźniej zmieniła zdanie. Pochwaliła się prezentem, jakie otrzymało jej dziecko. Wydaje się, że sam fotelik nie zrobił na internautach tak wielkiego wrażenia jak wpis, w którym Maja Bohosiewicz zachwyca się fotelikiem do karmienia.

Krzesełko które pasuje do salonu i nie rzyga kolorami, tęczą, zebrą, wściekłą zielenią, plastikiem itp. JEST PO PROSTU PIĘKNE!!! Aż sama chce w nim siedzieć... - napisała Maja Bohosiewicz (pisownia oryg.).

Wpis aktorki nie bardzo chyba spodobał się internautom, bo niektórzy mocno ją skrytykowali (pisownia oryg.).

Niektórzy. Nie ,, dostają,, takiego krzeselka może dlatego ich krzeselka rzygaja kolorami i plastikiem bo ich nie jest stać na te nie rzygajace!

Dzieci lubią kolory, tecze, zebry i wściekłe zielenie, lubią to baaaardzo,bo te rzygajace kolory mają przyciągnąć uwagę i zachęcić do użytkowania,bo to jest sprzęt dla dziecka a nie dla rodziców,pozdrawiam, matka dwóch chłopców ;-)