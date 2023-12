Odkąd Wersow i Friz zostali rodzicami, para skupia jeszcze większą uwagę swoich fanów. Nic dziwnego, że codzienność pary jest szeroko komentowana - oboje influencerzy mają milionowe zasięgi na Instagramie i nie tylko. Tym razem uwagę internautów zwróciła... kwestia opieki Weroniki Sowy i Karola Wiśniewskiego nad zwierzętami. Zobaczcie, o co poszło!

Friz i Wersow to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych obecnie par w polskim internecie i showbiznesie. Młodzi rodzice nie tylko chętnie pokazują fanom swoją działalność zawodową, ale też relacjonują codzienność z córeczką, Mają, której nieodłącznym elementem są dwa pieski rasy pomeranian: Burza i Chmurka.

Wersow i Friz często podkreślają, że dwa pupile są nieodłączną częścią ich rodziny, jednak tym razem fani pokusili się o kąśliwe komentarze temat ... opieki nad Burzą i Chmurką! Niedawno internauci zwrócili uwagę na niepokojący wygląd Chmurki, która - ich zdaniem - wygląda na nieco zaniedbaną.

Nie dość, że sierść w opłakanym stanie, to jeszcze zacieki oczne

W komentarzach pojawiły się także głosy przypominające sytuację sprzed kilku lat, kiedy Friz zdecydował się przefarbować jednego z pupili na ... różowo. Internauci nie omieszkali wypomnieć influencerowi tych wydarzeń.

Szkoda pieska, najpierw ją farbowali i strzygli, a jak trzeba zadbać, to już się im nie chce

Tymczasem Friz zdecydował się odnieść do zarzutów, którymi żyją jego fani. Na InstaStories postanowił opowiedzieć o stanie zdrowia Chmurki. Jak się okazuje, pupil ma problemy zdrowotne.

Chodzimy od weterynarza do weterynarza, od specjalisty do specjalisty. Nie za bardzo ktokolwiek jest w stanie pomóc. Odbijamy się cały czas od ściany. Mieliśmy jakieś próby skórne, testy grzybicze. Nic tam nie powychodziło. Później od innego dostawaliśmy jakieś spraye na tę skórę, jakieś tabletki, suplementy, jakieś takie proszki, to też robiliśmy. Wymieniliśmy wszystkie karmy na hipoalergiczne, rybne i cały czas

- opowiadał Friz.