Maja Bohosiewicz wydała oświadczenie w sprawie swojego dziecka! Młoda mama, która zaledwie dwa dni temu pochwaliła się, że na świecie pojawiło się jej pierwsze dziecko zapewnia, że nie zamierza pokazywać zdjęć swojej pociechy. Aktorka odpowiedziała również internautom, którzy pod jej zdjęciem z wózkiem zaczęli krytykować młodą mamę za to, że przykryła pieluszką swoje maleństwo. Pod fotką pojawiło się wiele pytań i komentarzy. Teraz Maja postanowiła się do nich odnieść. Co napisała?

Reklama

Dziękujemy za porady, informacje i pytania. Spieszę z odpowiedzią, że moja dzidzia nie jest osobą publiczną więc nie, - nie pokaże zdjęcia, nie powiem jak ma na imię, ani nie będę się już angażowała w jakiekolwiek wypowiedzi medialne na temat ciąży, karmienia, chustowania, rodzenia, ulewania, kupek ani pępeków, pozostaje w swoim Zenie- napisała Maja Bohosiewicz (pisownia oryginalna). Co do gratulacji- serdecznie dziękuje, bycie Mamą to na prawdę najlepsza rzecz jaka mnie spotkała do tej pory. Nie znajduje słów żeby opisać miłość i radość z jaką budzę się codziennie rano. Dlatego też wolimy w spokoju celebrować sobie ten czas razem zamiast udzielać się publicznie. Pozdrawiam ciepło wszystkie sympatyczne InstaMatki które mnie followują.

Jesteście zaskoczeni wpisem Mai Bohosiewicz? My tak, bo zanim aktorka urodziła dziecko, założyła blog o macierzyńskie, a teraz ogłosiła, że nie będzie się na ten temat wypowiadać... Myślicie, że aktorka zmieni zdanie i kiedyś pochwali się zdjęciem swojego maleństwa? Zobaczcie wpis młodej mamy, obok której pojawiło się zdjęcie z dziecięcą bluzeczką z bardzo wymownym napisem...

Zobacz także: Maja Bohosiewicz pokazała pierwsze zdjęcie po porodzie! Jak wygląda młoda mama?

Zobacz także

Maja Bohosiewicz napisała oświadczenie.

Instagram

Reklama

Aktorka nie zamierza pokazywać zdjęć swojego dziecka i nie chce rad innych matek.