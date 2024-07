O biżuterii od Cartiera marzy wiele kobiet. Co jest w niej wyjątkowego? Tradycja króla jubilerów, bo tak mówi się o tej marce sięga 1847 roku. Dzięki niesamowitemu talentowi młody jubiler, Luis Francois Cartier szybko zdobył uznanie francuskiej klienteli i w zaledwie kilka lat po przejęciu pracowni swojego mistrza otworzył filię w Londynie, gdzie również odnosi ogromny sukces. Firma szybko staje się firmą rodzinną, a w jej rozwój jest jest zaangażowany nie tylko Luis, ale także jego synowie. Cała brytyjska arystokracja zaopatrywała się właśnie w ich butiku. Oprócz pięknej biżuterii, Cartier projektował także zegarki i to właśnie on dokonał największej rewolucji w tej dziedzinie. Wszystko za sprawą "przeniesienia" zegarka z łańcuszki na rękę, tak aby jego użytkowanie było wygodniejsze.

Reklama

Dziś Cartier to prawdziwe biżuteryjne imperium. Butiki marki są zlokalizowane na całym świecie, a mimo dużej konkurencji, niepowtarzalne wzornictwo Cartiera, inspirowane sztuką wschodu (Japonii, Chin, Indii) sprawia, że wciąż nie ma sobie równych mimo bardzo wygórowanych cen.

Reklama

Kilka dni temu premierę miała najnowsza reklama marki, która ma za zadanie upamiętniać 165- lecie marki. I trzeba przyznać, że reklama jest dokładnie taka jak biżuteria Cartiera - luksusowa z wielkim rozmachem, a jednocześnie tajemnicza wręcz magiczna. Po prostu musicie to zobaczyć!