Magiczna moc ogórka! Za co warto pokochać to warzywo?

Zielona moc ogórka działa zbawiennie na skórę. Posiada ten sam odczyn pH, więc ułatwia działanie innych składników odżywczych. Nic dziwnego, że AA postanowiło zajrzeć do polskiego ogródka i stworzyć kosmetyki GO GREEN do pielęgnacji twarzy właśnie z tym warzywem. Wykorzystanie ogórka jest dla większości z nas dość oczywiste - dodajemy go do sałatek, zup, sosów, kładziemy na kanapki. Niewiele osób wie jednak, że jest on też powszechnie stosowany w kosmetyce. Jako bogate źródło witamin i minerałów, pomaga poprawić wygląd naszej skóry i między innymi łagodzi zaczerwienienia. Ponadto ogórek to w większości woda, dzięki czemu nawilża i oczyszcza organizm.

Jak działa ogórek w kosmetykach?

Bogactwo witamin A, K i E oraz bezkonkurencyjnie wysoka zawartość wody sprawiają, że jest ideałem dla spragnionej nawilżenia skóry. Skutecznie odświeża, ale również wspomaga walkę z przebarwieniami, ponieważ rozjaśnia cerę. Ogórek zawiera potas, który również odpowiada za odpowiedni poziom nawilżenia. Siarka z kolei regeneruje oraz działa bakteriobójczo. Te dwa pierwiastki świetnie sprawdzają się w pielęgnacji skóry trądzikowej i tłustej.

To warzywo jest także źródłem witaminy C wspomagającej walkę z cerą problematyczną. Działa przeciwutleniająco, stymuluje wytwarzanie kolagenu, a przede wszystkim zwalcza wolne rodniki, więc spowalnia starzenie się skóry.

Kosmetyki z ogórkiem AA GO GREEN

To seria dedykowana wszystkim, nie tylko poszukującym kosmetyków naturalnego pochodzenia. Produkty z GO GREEN z ogórkiem przeznaczone są również dla osób, dla których ważna jest nie tylko skuteczność, ale także bezpieczeństwo stosowanych kosmetyków. Zarówno nawilżająca esencja tonizująca, jak i krem z ogórkiem zostały poddane testom klinicznym u alergików. Nie wywołały żadnej reakcji niepożądanej, więc są w pełni bezpieczne również dla tych, których skóra buntuje się i źle reaguje na niektóre składniki.

Cała seria AA GO GREEN uzyskała dwa prestiżowe certyfikaty. Pierwszym z nich jest ekologiczny znak ECOCERT, który gwarantuje, że receptura zawiera zadeklarowaną na opakowaniu zawartość %-wą składników pochodzenia naturalnego. Ponadto ECOCERT wymaga od producenta, aby cały proces wytworzenia certyfikowanego produktu podlegał rygorystycznym wymogom. Z kolei wegański certyfikat VEGAN SOCIETY, daje nm pewność, że kosmetyki nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego i są odpowiednie dla wegan.

Nawilżająca esencja tonizująca z ogórkiem AA GO GREEN

Zadaniem esencji jest przede wszystkim przywrócenie naturalnego poziomu pH skóry. To bardzo ważne, bo kiedy pozostawiamy wodę na skórze, osad z kranówki również na niej zalega. Ważne, by się go pozbyć, ponieważ dzięki temu nasze kosmetyki będą lepiej działać.

Jak jej używać? Wystarczy nasączyć preparatem płatek kosmetyczny lub nanieść porcję na czyste dłonie i rozprowadź równomiernie na twarzy, szyi i dekoltu. Następnie delikatnie wklepujemy w skórę. Esencji można używać rano i wieczorem, ale zawsze po umyciu twarzy i przed nałożeniem ulubionego serum i kremu.

Nawilżający krem z ogórkiem AA GO GREEN

Nawilżający krem optymalnie wyrównuje poziom nawilżenia, przywracając skórze świeżość i prawidłowy koloryt. Staje się miękka w dotyku, a przy regularnym użytkowaniu zauważalny staje się również naturalny, zdrowy blask.

Krem nakładamy zawsze na oczyszczoną cerę. Wcześniej jednak rozgrzewamy niewielką porcję w dłoniach i dopiero wtedy wmasowujemy w skórę twarzy. Omijamy okolice oczu, ale nie zapominamy o nawilżeniu kremem szyi i dekoltu. Kremu z ogórkiem można używać rano i wieczorem lub tylko o jednej porze dnia w ramach uzupełnienia pielęgnacji.

Jedno jest pewne - ogórek to must-have dla pięknej skóry!

