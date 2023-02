Małgorzata Rozenek odpowiada na zarzuty w sprawie reklam. "Nie ukrywam, że byłam zaskoczona"

Małgorzata Rozenek opublikowała urocze nagranie swoich synów, na którym widać jak Henio leży na stole i podjada posiłek starszego brata. Widać, że chłopcy doskonale się bawią! Okazuje się, że nie wszyscy dostrzegli na tym nagraniu radosny, rodzinny czas. W siesi pojawiły się zarzuty pod adresem Małgorzaty Rozenek, że jej najmłodszy syn nadal korzysta z pampersów... W komentarzach burza! Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki za nowe nagranie z Heniem! Takiej burzy w komentarzach już dawno nie było... Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że jest przyzwyczajona do nieustannej krytyki i nauczyła sobie z nią radzić. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli chodzi o jej synów! Małgorzata Rozenek zdecydowała się dobitnie odpowiedzieć a kąśliwe uwagi jednej z internautek pod adresem Henia Majdana , który jako dwulatek nadal nosi pampersy. Co zaskakujące, internautka nie tylko zapytała o Henia, ale zasugerowała też, że dzieci noszą tak długo pieluszki z lenistwa rodziców: - Henio nosi jeszcze pampersy? - napisała jedna z internautek i dodała: Dla mnie to jest wygoda i lenistwo rodzica. Fani Małgorzaty Rozenek zaczęli zadawać podobne pytania dociekliwej internautce, na co odpowiedziała wprost, że "nic im do tego", a prowadząca "Dzień dobry TVN" wtedy dodała swoją ripostę dotyczącą tematu odpieluchowania Henia: - tak samo jak Pani do pieluch mojego syna🤷‍♀️ Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) Zobacz także: Małgorzata Rozenek po krytyce widzów "Dzień Dobry TVN" udała się do logopedy! ...