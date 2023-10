Zima w Dubaju w niczym nie przypomina tej „z naszego podwórka”. Ta pora roku oczywiście tam występuje, ale od pozostałych różni się tym, że jest po prostu nieco zimniej. W najchłodniejszym miesiącu średnia temperatura wynosi… 24 stopnie Celsjusza. Śniegu tam nie uświadczymy, chyba że sztucznego. Czy w takich warunkach można spędzić święta Bożego Narodzenia? Odpowiedź brzmi: jak najbardziej!

Ze swoją imponującą infrastrukturą i ofertą turystyczną Dubaj zaspokoi potrzeby i gusta nawet najbardziej wymagających bożonarodzeniowych turystów. Na przyjezdnych czeka mnóstwo wykwintnych restauracji, luksusowych kurortów oraz ekscytujących aktywności dla całej rodziny. Jeśli marzycie o niecodziennych Świętach lub feriach zimowych, koniecznie przyjedźcie do Dubaju.

Gwiazdka na pustyni

Pustynny szyk boho pod rozgwieżdżonym niebem w sercu rezerwatu przyrody? Tylko w Sonara Desert Camp, położonym w Dubai Desert Consevation Reserve. Goście mogą tam podziwiać spektakularne zachody słońca, a następnie delektować się wyśmienitymi potrawami serwowanymi w świetle lampionów. Towarzyszy temu rozrywka i muzyka na żywo. 24 i 25 grudnia Sonara Desert Camp oferuje gościom świąteczne pakiety pełne niezapomnianych wrażeń. Obejmują one specjalne menu oraz atrakcje o zachodzie słońca, np. przejażdżki na wielbłądach. Nie zabraknie też typowo bożonarodzeniowych aktywności, m.in. dekorowania domków z piernika.

Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, zapewnia mieszankę tradycji i finezji, połączoną z niezrównanymi widokami na pustynię i wspaniałą obsługą. Wyjątkowe świąteczne przeżycia gwarantowane! 42 elegancko urządzone apartamenty, każdy wyposażony w prywatny basen „zatopiony” w pustynnych wydmach, dają gościom możliwość obserwowania swobodnie przechadzających się oryksa arabskiego i gazeli arabskiej. Przy okazji mogą delektować się znakomitą kuchnią międzynarodową z domieszką lokalnych smaków. Pakiety Timeless Spa, Arabian Desert Nature Walks lub Beduin to doskonałe pomysły na świąteczny relaks w pięknych okolicznościach przyrody i z dala od miasta.

Świąteczne uczty

CÉ LA VI mieści się 54. Piętrze Adress Sky View i oferuje zapierające dech w piersiach widoki na miasto. Nic dziwnego, że jest tak popularny zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców. Serwuje dania kuchni współczesnej oraz bożonarodzeniowe klasyki, w tym pieczonego indyka, kurczaka faszerowanego chlebem kukurydzianym i tartę z confitem z indyka pokrytą żurawinową glazurą.

Fi’lia to idealne miejsce na rodzinny świąteczny brunch. DJ i muzyka na żywo, olśniewające widoki i tradycyjne bożonarodzeniowe włoskie menu - to nie może się nie udać.

Świąteczna kraina czarów czeka na gości w Raffles Dubai. W Raffles Ballroom i Raffles Garden odbywa się uczta pełna autentycznych smaków, uzupełniona rozrywką na żywo, która tworzy wyjątkową atmosferę. W menu królują owoce morza, dania z pieczonego mięsa z szeroką gamą dodatków oraz bajeczne desery.

Nastrojowe noclegi

W tym okresie świątecznym warto zatrzymać się w modnym 25 Hours Hotel. Od wystroju lobby przez stylowo urządzone pokoje aż po modne lokale gastronomiczne – hotel imponuje swoim odważnym i szykownym designem, ekscentrycznym i retro klimatem. Nie dziwi więc fakt, że szybko stał się popularnym miejscem imprez w okresie świątecznym i nie tylko. Położony przy Sheikh Zayed Road, hotelowy Monkey Bar oferuje wspaniałe widoki na Muzeum Przyszłości i jest idealnym miejscem na uroczyste świętowanie.

Do wygrzewania się w zimowym słońcu idealny będzie niedawno otwarty W Mina Seyahi. Goście mogą oglądać sylwestrowe pokazy sztucznych ogni z widokiem na wyspę Bluewaters i Atlantis, The Palm i błękitne wody Zatoki Perskiej. Położony w niewielkiej odległości od Dubai Harbour, JBR i Dubai Marina, kurort oferuje 318 nowoczesnych pokoi i jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania okolicy. Świąteczne celebracje obejmują m.in. uroczystą kolację z pieczenią w roli głównej, zabawy dla dzieci i specjalny występ Pani Mikołajowej.

Świąteczne uroczystości

25 grudnia szefowie kuchni restauracja w Address Beach Resort przygotowują dla gości świątecznego indyka ze znakomitymi dodatkami. Uczcie towarzyszy występ chóru i wizyta Świętego Mikołaja, który prowadzi rozmaite zajęcia dla całej rodziny.

W Address Beach Resort można też powitać Nowy Rok w wielkim stylu. Z tej okazji cały ośrodek zamieni się w krainę czarów w klimacie Wielkiego Gatsby'ego, a restauracje w ośrodku zostaną udekorowane fantastycznymi dekoracjami i będą oferować specjalne świąteczne menu.

Magiczne aktywności dla dużych i małych

W spokojny poranek lub przedpołudnie skąpane w zimowym słońcu warto udać się do Aura Skypool. To kultowe miejsce oferuje poranne sesje jogi na tle zapierających dech w piersiach widoków na Palmę Jumeirah i panoramę Dubaju, a następnie przepyszne podniebne śniadanie. Po południu lub wieczorem można stąd podziwiać 360-stopniowe widoki na miasto przy akompaniamencie DJ-ów i muzyki na żywo.

Tęskniący za śniegiem powinni wybrać się do magicznej świątecznej krainy czarów w Ski Dubai. Dzięki wielu zimowym aktywnościom, a także Grocie Świętego Mikołaja, goście w każdym wieku mogą przeżyć Boże Narodzenie z prawdziwego zdarzenia.

Niezwykłe uroczystości odbywają się przez cały okres świąteczny w corocznym Ogrodzie Zimowym w Habtoor Palace. Za sprawą sklepów typu pop-up, ekscytujących zajęć dla całej rodziny, rozrywki na żywo, stoisk z jedzeniem i szeregu innych atrakcji, to miejsce zamienia się w świąteczny raj.

Od 6 grudnia Dubai Media City Amphitheatre jest gospodarzem Dubai Winter Festival – pierwszego świątecznego targu w Media City, a także bożonarodzeniowych imprez sportowych. Wśród atrakcji znajduje się m.in. jarmark świąteczny i grota Świętego Mikołaja.

Od 16 do 17 grudnia na deskach Dubai Opera zagości czarujący i odświętny „Dziadek do orzechów”, który zabierze gości w podróż w czasie. To wspaniała okazja do posłuchania przepięknych kompozycji Czajkowskiego, m.in. „Tańca cukrowej wróżki” i „Walca kwiatów”.

Musical „Elf” pojawi się w The Theatre - Mall Of The Emirates w Dubaju w grudniu tego roku. Przybędzie prosto z londyńskiego West Endu. Spektakl oparty jest na słynnym filmie świątecznym i opowiada o przygodach, jakich doświadcza Buddy w okresie świątecznym. To wciągające show pełne zabawy i śmiechu pokazywane będzie w Dubaju od 17 do 24 grudnia.