Takiej niespodzianki urodzinowej Klaudia Halejcio się nie spodziewała. Fanka: "To jest reklama życia z insta"

Aktorka pokazała, co zobaczyła, kiedy przyjechała do domu. Klaudia Halejcio w szczerym wyznaniu o ukochanym: "Jakby ktoś się zastanawiał dlaczego trafiliśmy na siebie, to..."

Klaudia Halejcio podczas relacji na InstaStories pokazała, co zrobił jej partner. Okazuje się, że ukochany aktorki przygotował dla ich córki niespodziankę, która zaskoczyła wszystkich. Klaudia Halejcio była w szoku, kiedy razem z córką, mamą i koleżanką podjechały pod dom, a tam zobaczyły tańczącego partnera gwiazdy. Klaudia Halejcio zaskoczyła wyznaniem o Oskarze! Klaudia Halejcio pokazała, jak bawi się jej partner 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji z pewnością wszyscy rodzice przygotowali dla swoich pociech niespodzianki i spędzą z nimi niezapomniane chwile. O tym ważnym dniu nie zapomniał również partner Klaudii Halejcio, który już dzień wcześniej postanowił zaskoczyć swoją córkę, która już wkrótce będzie świętować również pierwsze urodziny- Klaudia Halejcio urodziła małą Nel na początku czerwca 2021 roku. Klaudia Halejcio podczas relacji na InstaStories pokazała, jaką atrakcję dla córki zamówił jej partner. Aktorka była w szoku, kiedy zobaczyła tańczącego pod ich domem Oskara! - Jakby ktoś się zastanawiał dlaczego trafiliśmy na siebie to... to dlatego- komentowała Klaudia Halejcio. Co to jest?- zastanawiała się zaskoczona gwiazda. Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała wyjątkowe kadry ze swojej sypialni. Takich zdjęć jeszcze nie publikowała! Jak widać, partner Klaudii Halejcio zamówił specjalną maszynę robienia baniek mydlanych wypełnionych dymem. Pod ich domem zrobiło się magicznie! - Jakie piękne, co ci tata wymyślił?- gwiazda mówiła do swojej córeczki. - Te bańki mają dym, to jest jakiś sztos- dodała. Zobacz także: Klaudia Halejcio ostro rosnących ratach kredytu za jej wart 9 milionów dom! "To jest oszustwo" Jak widać Klaudia Halejcio i jej partner rozpieszczają ukochaną Nel. Przypominamy, że...