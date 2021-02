Małgorzata Rozenek - Majdan pochwaliła się nowymi zdjęciami z Meksyku i przy okazji postanowiła pokazać zalety wózka, który wybrała dla Henia. Gwiazda zaznaczyła, że nie jest to żadna reklama, ale niektórzy Internauci nie uwierzyli w słowa żony Radosława Majdana. Szybko wywiązała się zacięta dyskusja na ten temat, do której dołączyła również sama Małgorzata Rozenek-Majdan. Zobaczcie!

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się wózkiem dla Henia, a w komentarzach zawrzało

Małgorzata Rozenek-Majdan w dalszym ciągu przebywa z rodziną na wakacjach w Meksyku. Na szczęście gwiazda nie zapomina o swoich fanach i na bieżąco relacjonuje swój pobyt w Tulum. Co chwila pojawiają się nowe zdjęcia, bądź relacje na InstaStory, z których dowiadujemy się, co słychać u całej rodziny.

Wyjazd do Meksyku to pierwsza tak daleka wyprawa Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana z małym Heniem. Rodzice doskonale się do tego przygotowali i zabrali ze sobą wszystkie niezbędne rzeczy dla maluszka, w tym oczywiście wózek. W najnowszym poście zamieszczonym na Instagramie, Małgorzata Rozenek postanowiła zaprezentować zalety wózka, który wybrała dla Henia. Podkreśliła, że nie jest to reklama.

Zastanawiałam się długo czy Henryś nie jest za mały na takie eskapady. Zresztą o to pytacie mnie bardzo często 😁 po miesiącu śmiało mogę powiedzieć, że nie😁 podróż z takim maluszkiem jest łatwiejsza niż z chodzącym już dwulatkiem😂 ale podstawą jest wózek😁 i uwaga NIE jest to reklama wózka 💁‍♀️😁 tylko po miesiącu na meksykańskiej ziemi stwierdzam, że ten wózek to był strzał w 10💘 leciusieńki, łatwy w składaniu z zaskakująco pojemnym koszem 🤍 służył nam jako centrum dowodzenia zawsze był z nami i było to bardzo wygodne, idealnie skrętne kółka i letni wkład a nawet budka (tu akurat nie ma jej na zdjęciu) to idealne rozwiazanie 😁 a usypianie Henia w nim trwało od 1 min do 3 😂 i wiem, że to jest jakaś mocno szpanerska wersja, ale ta firma ma też normalne, które mają te same zalety 😁 - czytamy we wpisie Małgorzaty Rozenek.

Ale niektórzy Internauci nie uwierzyli w dobre intencje Małgorzaty Rozenek i zaczęli pisać nieprzychylne komentarze, twierdząc, że ich zdaniem jednak jest to reklama produktu. Gwiazda dołączyła się do tej gorącej dyskusji na jej profilu.

- Jak to nie jest reklama produktu to co to jest w takim razie 🧐 - zapytała jedna z Internautek. - gdybym nie oznaczyła byłoby mnóstwo pytań o to, co to jest 🤦‍♀️ - odpowiedziała gwiazda. - Nie nie, to wcale nie reklama wózka hehe wózek za 5 tys na pewno wszystkie tu mamy mogą sobie pozwolić . Za 5 tys mój sąsiad kupił sobie auto używane i się cieszy, ale to wcale nie reklama wózka. Ale głupi post żenada, po co ta ściema ??? Nie prościej powiedzieć prawdę tylko kłamać ? Feeeee - napisała kolejna osoba - jeżeli już mam być szczera to to jest wózek za 15 tys - odpowiedziała ironicznie Małgorzata Roznek. - Tak tak Małgosiu, piszesz to z dobrego serca i to absolutnie nie jest reklama😂. Tylko dziwne, że jak się Ciebie pyta o coś normalnego na priv to nigdy nie odpowiadasz, a jak o coś co reklamujesz, to odpowiadasz w pięć sekund. Pewnie takie są wymogi kontraktu 🙌 - napisała kolejna osoba i również Małgorzata Rozenek zdecydowała się odpowiedzieć - nie przypominam sobie, a sprawdziłam żebyś mnie o coś pytała/ pytał. Bardzo często jak tylko mogę odpowiadam na prive na różne pytania. Potwierdzą to Ci z którymi jestem w kontakcie. Nie wiem jakie pytanie mi zadawałaś🤷‍♀️ - skomentowała żona Radosława Majdana.

Na szczęście wielu fanów stanęło w obronie Małgorzaty Rozenek i wierzy w jej dobre intencje. Zobaczcie zatem post, który wywołał taką dyskusję wśród Internautów!

Małgorzata Rozenek - Majdan uwielbia kontakt z fanami i chętnie dzieli się z nimi swoim życiem. W mistrzowski sposób radzi sobie również z hejterami, którzy zamieszczają przykre komentarze na jej profilu. Zawsze odpowiada im inteligentnie i z klasą!