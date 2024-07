2 z 7

Rodzina Magdaleny Żuk sugeruje, że to wcale nie ze swojej winy Magda nie została wpuszczona na pokład samolotu, którym Polka miała wrócić wcześniej z wycieczki z Egiptu. Do tej pory w mediach pojawiały się informacje, że kobieta nie została wpuszczona do samolotu z powodu swojego zachowania.

Okazało się, że ona nie wsiadła do tego samolotu, że tam właśnie ten Mahmud i jego kumple robili sobie z nią zdjęcia. Robili zamęt po prostu, żeby tylko nie wsiadła do tego samolotu. Wiemy to od osób, które tam były, czyli od Polaków. W sobotę z nią rozmawialiśmy, a w niedzielę umarła. Coś tam się wydarzyło, że wypadła z okna, czy ktoś ją wypchnął. Wydaje mi się, że się wystraszyli, że za dużo wiedziała i upozorowali jej samobójstwo - powiedział członek rodziny Magdaleny Żuk.

