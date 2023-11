Dlaczego Magdalena Żuk nie żyje? To pytanie już od kilku miesięcy zadają sobie nie tylko najbliżsi kobiety, ale i cała Polska. Tajemnicza śmierć 27-letniej mieszkanki Bogatyni, która poleciała na samotne wakacje do Egiptu, wstrząsnęła opinią publiczną. Polska prokuratura wciąż nie podała ostatecznych wyników śledztwa, które ma wskazać przyczyny śmierci Magdaleny Żuk. W mediach pojawiły się jednak doniesienia, które później potwierdziła prokuratura, że w ciele kobiety odnaleziono ślady silnych leków psychotropowych, stosowanych w leczeniu m.in. depresji czy schizofrenii. Rodzina jednak zapewnia, ze Magdalena Żuk nie zmagała się z chorobą psychiczną. Zobaczcie, co nowego wiemy w sprawie śmierci Polki w Egipcie!

Magdalena Żuk zmarła 30 kwietnia.

