Przypomnijmy, że Magdalena Żuk zmarła w Egipcie 30 kwietnia 2017 roku. Kobieta przebywała na wakacjach w kurorcie Marsa Alam. Na urlop pojechała sama, po tym jak okazało się, że jej chłopak Marcus ma nieważny paszport. Według relacji innych uczestników wycieczki, 27-latka od początku wyjazdu zachowywała się dziwnie. Po kilku dniach pobytu, kobieta zadzwoniła do swojego partnera z dramatycznym apelem, by zabrał ją z Egiptu. Nagranie z rozmowy trafiło do internetu. Rodzina próbowała zorganizować wyjazd przyjaciela, który miał zabrać Magdalenę Żuk z Egiptu. W tym czasie kobieta trafiła do szpitala ze względu na swój zły stan psychiczny. Żuk odmówiła pozostania na obserwacji. Następnego dnia miała wrócić do Polski samolotem. Pilot odmówił jednak wpuszczenia Polki na pokład ze względu na jej niepokojące zachowanie. Magdalena Żuk ponownie wróciła do szpitala, z którego próbowała uciec. Na ranem wyskoczyła z okna placówki. Została przewieziona do szpitala w Hurghadzie, gdzie zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.